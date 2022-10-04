صربيا تذكّر أوكرانيا بقصف "الناتو" لبلغراد ردا على انتقاداتها

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فقد الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، أعصابه وغضب بشدة، بسبب انتقاد السفير الأوكراني لدى بلاده، فلاديمير تولكاتش، لعدم انضمام صربيا للعقوبات ضد روسيا.ووفقا لقناة N1 التلفزيونية الصربية، قال فوتشيتش: "إذا اعتقد الدبلوماسيون الأجانب أن الوقت قد حان لممارسة الضغط بوقاحة على بلادنا، فقد اختاروا اللحظة الخطأ، ولن نسمح حتى لمن هم أقوى بكثير منا بفعل ذلك. لم نرتكب أي خطأ ضد أوكرانيا".وتابع الرئيس الصربي: "لقد قتل عشرات الفتيان والفتيات الصرب أثناء قصف الناتو (عام 1999). ولا أتذكر طلبا أوكرانيا واحدا لعقد اجتماع خاص لمجلس الأمن التابع لهيئة الأمم المتحدة أو فرض عقوبات".وكان السفير الأوكراني قد قال في وقت سابق، في لقاء له مع قناة N1، إنه من الصعب للغاية فهم موقف صربيا بشأن العقوبات ضد روسيا، مشيرا إلى ان كييف تتوقع أن تنضم بلغراد إلى العقوبات. كما دعا الدبلوماسي إلى التعاون في مجال الدعم العسكري التقني لأوكرانيا.من جانبه كان الرئيس الصربي فوتشيتش قد قال في وقت سابق إن بلغراد لا تؤيد 36 قرارا غربيا بشأن العقوبات ضد روسيا، مضيفا أن للبلاد "مصالحها القومية ومصالح الدولة، ولا يمكنها التراجع عنها، ولن تتراجع".