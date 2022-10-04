إيران تُطلق "قاطرة" فضائية لنقل الأقمار الصناعية بين المدارات

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ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن الحكومة أطلقت "قاطرة" فضائية قادرة على نقل الأقمار الصناعية بين المدارات.وقال التلفزيون الحكومي إن مركبة الفضاء "سامان" الاختبارية صنعت في مركز أبحاث الفضاء الإيراني وأطلقتها وزارة الدفاع يوم الاثنين.وقال رئيس وكالة الفضاء الإيرانية، حسن سلارية، للتلفزيون الرسمي إن المسؤولين "يأملون في استخدام واختبار القاطرة الفضائية الرئيسية في المستقبل القريب".وكشفت إيران عن المركبة عام 2017، والتي يمكنها تقل نقل قمر صناعي من مدار إلى آخر. وواصلت إيران برنامجها الفضائي قائلة إنه مخصص لأغراض سلمية.