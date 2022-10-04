السيسي يكشف عن فترة توقفت فيها الحياة في مصر لمدة 15 عاما... ماذا قال؟

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة المصرية بمنسابة الاحتفال بذكرى انتصار تشرين الاول، إن الدولة توقفت لمدة 15 عاما، من عام 1967 وحتى عام 1982، مضيفا: "توقفت كل مظاهر الحياة فيها".

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