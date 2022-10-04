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إقتصاد

إتفاق تركيا وليبيا بشأن الطاقة... أوروبا تدخل على الخطّ

Lebanon 24
04-10-2022 | 13:00
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انتقد الاتحاد الأوروبي توقيع تركيا والحكومة الليبية في طرابلس، مذكرتي تفاهم في مجال الموارد الهيدروكربونية للقيام بالاستكشاف والتنقيب عن الغاز والنفط.

وفي بيان حصل موقع "سكاي نيوز عربية"، على نسخة منه، قال الاتحاد الأوروبي إنه "أحُيط علمًا بالتقارير التي تشير إلى أن تركيا وحكومة الوحدة الليبية قد وقعا اتفاقية بشأن الموارد الهيدروكربونية على أساس مذكرة التفاهم التركية الليبية لعام 2019 بشأن ترسيم حدود المناطق البحرية في البحر الأبيض المتوسط".
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وأوضح الاتحاد أنه سبق وأعلن موقفه بشأن هذه المذكرة من قبل المجلس الأوروبي في كانون الاول 2019، ولم يتغير هذا الموقف حتى الآن، بأن مذكرة التفاهم التركية الليبية لعام 2019 تنتهك الحقوق السيادية لدول ثالثة، ولا تمتثل لقانون البحار.

وشدد على أن مذكرة التفاهم "لا يمكن أن تترتب عليها أي عواقب قانونية للدول الثالثة".

ودعا الاتحاد الأوروبي إلى "تجنب الأعمال التي يمكن أن تقوض الاستقرار الإقليمي"، مطالبا بمزيد من الإيضاحات بشأن محتوى تلك الاتفاقات الجديدة.
 
 
(سكاي نيوز)

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