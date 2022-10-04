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عربي-دولي

بينها أميركا وبريطانيا... كوريا الجنوبية تستضيف مناورات بحرية متعددة الجنسيات

Lebanon 24
04-10-2022 | 13:30
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بدأت تدريبات بحرية متعددة الجنسيات تستضيفها كوريا الجنوبية في المياه قبالة مدينة بوهانغ الساحلية الجنوبية، في إطار الجهود لتعزيز القدرات المشتركة من أجل توطيد الأمن البحري.

ومن المقرر أن تستمر التدريبات التي تم إطلاقها في عام 2016، من اليوم الثلاثاء حتى 12 تشرين الاول الجاري. وتشمل مشاركة القوات البحرية من 10 دول، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا.
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وتهدف التدريبات إلى تعزيز التعاون بين الدول المشاركة ومساعدة الدول الأعضاء في قيادة قوات الأمم المتحدة التي تقودها الولايات المتحدة، على التعرف على بيئة الحرب في شبه الجزيرة الكورية، وفقًا للبحرية.

 
(روسيا اليوم)
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