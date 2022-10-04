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بالأسماء... من فاز بجائزة نوبل في الفيزياء؟ (صورة)

Lebanon 24
04-10-2022 | 10:22
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أعلنت جائزة نوبل فوز ثلاثة باحثين بجائزة نوبل في الفيزياء لعام 2022 عن عملهم الثوري في مجال ميكانيكا الكم.

وسيتقاسم الجائزة كل من الفرنسي آلان أسبيه والأميركي جون كلاوسر والنمساوي أنطون زيلينغر، والتي تبلغ قيمتها 10 ملايين كرونة سويدية (نحو 920 ألف دولار)، بحسب ما أعلنته الأكاديمية السويدية الملكية للعلوم في ستوكهولم اليوم الثلاثاء، وسيحصل الثلاثة على حصص متساوية من الجائزة.
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ووفقا للإعلان الرسمي للجائزة، تم منحها "لقاء تجارب الفوتونات المتشابكة، وإثبات انتهاك مبرهنة (بل مبرهنات المستحيلات أي إنها مبرهنة لاتساوٍ)، والريادة في علم المعلومات الكمومية".

ويشار إلى أن الشابك الكمومي هو آلية يكون فيها جزيئان كميان مترابطين بصورة كاملة، أيا كانت المسافة الفاصلة بينهما. والكشف عن هذه الخاصية مهد الطريق لتقنيات جديدة في الحوسبة الكمومية والاتصالات الفائقة الأمان، وأيضا أجهزة الاستشعار الكمومية الفائقة الحساسية، التي تسمح بقياسات دقيقة للغاية، مثل الجاذبية في الفضاء الجوي.

وركز عمل الفيزيائيين الثلاثة على استكشاف كيفية تفاعل جسيمين، يتصرفان كوحدة موحدة، حتى عندما يكونان متباعدين. وهذه الظاهرة، المعروفة باسم التشابك الكمومي، أطلق عليها ألبرت أينشتاين اسم "العمل المخيف عن بعد"، ومن المتوقع أن تلعب دورا مهما في الحوسبة الكمومية.

وقالت لجنة نوبل: "أجرى آلان أسبيه وجون كلاوسر وأنتون زيلينغر تجارب رائدة باستخدام حالات كمومية متشابكة، حيث يتصرف جسيمان كوحدة متكاملة حتى عند فصلهما".

وينتمي آلان أسبيه إلى جامعة باريس ساكليه الفرنسية، ويبلغ من العمر 75 عاما، بينما يبلغ منه جون كلاوسر 79 عاما، وأنتون زيلينغر من جامعة فيينا 77 عاما.
 
صورة
 
 
(روسيا اليوم)
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