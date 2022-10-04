"هكذا تنتهي الحرب".. هدف "خفي" للهجوم الأوكراني المضاد على روسيا

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في وقت تصعد فيه أوكرانيا هجماتها على القوات الروسية في شرقي وجنوبي البلاد، يبدو وأن هذه التحركات قد تصب لصالح "محاصرة وعزل وتدمير" أجزاء متفرقة من القوات الروسية مع قطع خطوط الإمداد الفورية بينها، وفقا لما ذكرته "فوربس".وتقول فوربس إنه بعد مرور شهر على الهجوم المضاد المزدوج في الجنوب والشرق، "يبدو أن هذه الهجمات هي جزء من خطة أكبر بكثير وتهدف إلى تقسيم الجيش الروسي".ومن شأن ذلك أن يترك الجيش الروسي في أوكرانيا "هشا ومنقسما ويحد من خيارات الكرملين" في الوقت الذي يسعى فيه الجيش الأوكراني إلى تحقيق نصر كامل على كامل الأراضي.وأوضح مايك مارتن، خبير دراسات الحرب في كينغز كوليدج بلندن، هذه الاستراتيجية المحتملة في تغريدات على حسابه في تويتر.وأرفق خريطة توضح المناطق التي يعمل الجيش الأوكراني على تطويقها وكتب: "هكذا تنتهي الحرب، على ما أعتقد".