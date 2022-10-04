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مكتب زيلينسكي: الأمين العام للناتو يتلقى طلب أوكرانيا للانضمام إلى الحلف

Lebanon 24
04-10-2022 | 16:30
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كشف إيغور غوفكفا نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ تلقى طلب أوكرانيا للانضمام إلى الحلف.
وقال غوفكفا في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "حتى الآن، تلقى الأمين العام (لحلف الناتو) الطلب رسميًا عن طريق مذكرة من أوكرانيا، وستكون المرحلة التالية مناقشة هذا الطلب على مستوى مجلس حلف شمال الأطلسي، أي على مستوى سفراء الدول الأعضاء في الناتو في بروكسل".
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وقال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، على قناته في "تلغرام" في 30 أيلول إن "كييف تقدمت بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي بآلية مستعجلة".
وقال زيلينسكي: "بحكم الواقع، لقد شققنا طريقنا بالفعل إلى الناتو... واليوم، تتقدم أوكرانيا بذلك قانونيا وفق آلية مستعجلة. في إجراء يفي بأهميتنا لحماية مجتمعنا، نحن نقوم بخطوتنا التي تحدد مصيرنا من خلال التوقيع على طلب أوكرانيا للانضمام سريعا إلى الناتو".
 
(سبوتنيك) 
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