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عربي-دولي

بعد الخلاف.. إيلون ماسك يمضي قدماً في صفقة "تويتر"

Lebanon 24
04-10-2022 | 16:35
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قرر الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، عكس المسار مع شركة تويتر فيما يتعلق بصفقة الاستحواذ، والمضي قدما في عملية الشراء مقابل 54.20 دولارًا للسهم.

وبحسب وكالة أنباء بلومبيرغ، فإن قرار إيلون ماسك المضي قدمًا في عملية الشراء يأتي بعد خلاف قوي مع شركة التواصل الاجتماعي حول صفقة الاستحواذ البالغ قيمتها 44 مليار دولار، والتي انتقلت إلى ساحات القضاء بسبب خلاف حول عدد الحسابات المزيفة على موقع التواصل الاجتماعي الشهير.
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ومن المقرر أن يمثل إيلون ماسك أمام القضاء في 17 تشرين الأول الجاري، بعد أن قررت تويتر مقاضاته بسبب رغبته الانسحاب من الصفقة.

وعقب الأنباء، قفز سهم شركة تويتر بنحو 15 بالمئة، قبل أن يتم وقف التداول على السهم عند سعر 47.93 دولار نتيجة لأنباء الاستحواذ.

وكان ماسك قال إن تويتر أخطأت في تقدير عدد المستخدمين المزيفين على الموقع، الأمر الذي كان سببًا رئيسيًا في رغبته الانسحاب من الصفقة.

كذلك، زعم محاموه أن تويتر كانت تضلل المستثمرين حول أرقام وإيداعات الشركة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات.

من جانبها، ذكرت شركة تويتر أن مزاعم إيلون ماسك ليست صحيحة، كما أنها لا تستند على فهم حقيقي للطريقة التي تقوم بها الشركة بتقدير عدد الحسابات غير الحقيقية على الموقع.

وأكدت الشركة أن ماسك كان "يبحث عن سبب" للانسحاب من الصفقة بسبب تراجع قيمة الأسهم نتيجة للانخفاض الذي شهدته الأسواق بشكل عام.
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