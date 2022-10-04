تقدُّم أوكراني في الجنوب.. وترقُّب لخطوة بوتين التالية

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مع تصاعد الضغط على بوتين بعد المكاسب الأوكرانية في شرق البلاد، بموجب إعلان الضم الأسبوع الماضي وتزايد مقاومة جهود التعبئة داخل روسيا، حذّر مسؤول أميركي سابق من أنه في حال استخدام الرئيس الروسي أسلحة نووية تكتيكية، فسيتم إغراق الأسطول الروسي في البحر الأسود وتدمير القوات الروسية في أوكرانيا.أعلن الجيش الأوكراني أمس أنه حرر خمس قرى أخرى في جنوب البلاد من قبضة القوات الروسية بينما دعت سلطات الاحتلال الروسي في جنوب أوكرانيا إلى عدم «الهلع» حتى لو اضطرت القوات الروسية إلى التراجع أمام الهجوم المضاد الأوكراني في منطقة خيرسون.وأشارت قناة «رايبار» الروسية على تلغرام، التي تتابع تحرّكات القوات الروسية، إلى أنّ الأوكرانيين يتقدّمون في مناطق أرخانغيلسكي ودودتشاني لـ»قطع إمدادات المجموعات الروسية الموجودة على الضفة اليمنى لنهر دنيبر».يتمركز حوالي 20 ألف جندي روسي في هذه المنطقة، بحسب التقديرات الغربية والأوكرانية.ركزت القوات الأوكرانية نيرانها في الأسابيع الأخيرة على مواقع ومستودعات روسية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر وعلى الجسور الممتدة على هذا النهر كذلك من أجل قطع خطوط الإمداد الروسية.احتلت القوات الروسية في بداية غزوها أوكرانيا خيرسون الواقعة على نهر دنيبر، وهي العاصمة الإقليمية الوحيدة التي تمكنت حتى الآن من الاستيلاء عليها.وازاء هذا الوضع، تتجه الأنظار إلى الخطوة التالية التي قد يلجأ اليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقال المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية CIA الجنرال المتقاعد ديفيد بترايوس، ان الوضع الميداني بالنسبة للروس بات «يائساً» وأن لم يعد هناك أي شيئ يمكن القيام به وانه حتى لو لجأت موسكو الى استخدام سلاح نووي تكتيكي فن ذل لن يكون قادراً على تغيير هذا الواقع .وكان لافتاً إعلان موسكو، أمس الأول، أن المناطق الأربع التي جرى ضمها لم ترسم حدودها بعد وهذا يعني موسكو لن تعتبر أي هجوم أوكراني داخل الحدود الإدارية لهذه المناطق كما جرى في بلدة ليمان قبل أيام هجوماً على أراضيها وبالتالي فإن سيناريو استخدام سلاح نووي للدفاع عن سيادة البلاد وفق العقيدة النووية الروسية بات غير مطروح.ويشير بعض المراقبين إلى أن إعلان التعبئة الجزئية قد يعني أن الجيش الروسي قد يكون بصدد التحضير لهجوم بري مضاد لوقف عمليات القضم التي نجحت القوات الأوكرانية في استعادة آلاف الكيلومترات خلالها. وأعلنت واشنطن، أمس الأول، أنها لم ترصد أي حشود عسكرية روسية على الحدود مع أوكرانيا. كما أن شن هكذا هجوم قد يكبد القوات الروسية خسائر عالية في الأرواح والعتاد وهو ما يزيد الضغط. والسيناريو الأكثر ترجيحاً بات أن تلجأ القوات الروسية إلى بناء خط دفاعي في المناطق التي تعتبر أنه من المستحيل التنازل عنها خصوصاً في عمق مناطق الانفصاليين الناطقين بالروسية.