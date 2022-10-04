25
o
بيروت
27
o
طرابلس
9
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
21
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
9
o
بشري
25
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
السيسي: سنحقّق معجزة العبور الآمن للجمهورية الجديدة
Lebanon 24
04-10-2022
|
18:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن حرب أكتوبر المجيدة أبرزت مقدرة الإنسان المصري وتفوقه في أصعب اللحظات التي مرت بها مصر والأمة العربية وحققت فيها مصر معجزة العبور.
وقال إنه «كان يوما مقدرا له أن يظل خالدا ليس فقط في وجدان مصر وشعبها، وإنما في ضمير الأمة العربية بأسرها وشعوب العالم المحبة للسلام».
Advertisement
وأضاف في كلمته امس خلال الندوة التثقيفية الـ 36 للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر الـ 49، أن مصر لم تحارب فقط دفاعا عن أرضها، وإنما من أجل تحقيق السلام وهو ما نجحت فيه وحافظت على مكتسباته.
وأشار إلى أن حرب أكتوبر المجيدة كان لها رجال سخرهم الله سبحانه وتعالى لاتخاذ القرارات المصيرية التي غيرت خريطة التوازنات الإقليمية والدولية.
وتابع: «أوجه التحية للرئيس الراحل السادات بطل الحرب والسلام الذي اتخذ القرار رغم شبح الغموض واتخذ أيضا قرار السلام الذي طوى صفحات الماضي وفتح آفاقا جديدة بالمنطقة».
ولفت الرئيس السيسي إلى أن جوهر حرب أكتوبر المجيدة هو الكفاح من أجل تغيير الواقع من الهزيمة إلى النصر ومن الظلام إلى النور ومن الانكسار والمرارة والألم إلى الكبرياء والعزة والفخر، مؤكدا يقينه الراسخ بأن تغيير الواقع لم يكن ولن يكون بالكلمات والشعارات والأماني وإنما بالرؤية المتكاملة بعيدة المدى والتخطيط العلمي، وتوفير آليات وعوامل النجاح ثم العمل الدؤوب بعزيمة وإرادة صلبة من أجل تحويل الرؤية والأمل إلى واقع جديد يسود ويطغى على عثرات الماضي.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
نداءٌ عاجل من "قوى الأمن" إلى المُواطنين.. قوموا بهذا الأمر فوراً
Lebanon 24
نداءٌ عاجل من "قوى الأمن" إلى المُواطنين.. قوموا بهذا الأمر فوراً
02:41 | 2022-10-04
04/10/2022 02:41:36
Lebanon 24
Lebanon 24
كارثة قد تحصلُ بين منازلِ اللبنانيين.. معلومات تكشفُ عن "قنبلة موقوتة"
Lebanon 24
كارثة قد تحصلُ بين منازلِ اللبنانيين.. معلومات تكشفُ عن "قنبلة موقوتة"
11:16 | 2022-10-04
04/10/2022 11:16:51
Lebanon 24
Lebanon 24
هل من زيادة على رواتب العاملين في القطاع الخاص؟ هذا ما كشفه الأسمر
Lebanon 24
هل من زيادة على رواتب العاملين في القطاع الخاص؟ هذا ما كشفه الأسمر
01:30 | 2022-10-04
04/10/2022 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما سيشهده مصرف لبنان قريباً
Lebanon 24
هذا ما سيشهده مصرف لبنان قريباً
14:07 | 2022-10-04
04/10/2022 02:07:03
Lebanon 24
Lebanon 24
قتلوه بطريقة بشعة... إليكم تفاصيل الحادثة المروّعة التي راح ضحيتها فنان مشهور في ملهى ليليّ!
Lebanon 24
قتلوه بطريقة بشعة... إليكم تفاصيل الحادثة المروّعة التي راح ضحيتها فنان مشهور في ملهى ليليّ!
07:37 | 2022-10-04
04/10/2022 07:37:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
20:48 | 2022-10-04
مقتل طيّار روسي إثر تحطّم طائرته في مالي
19:30 | 2022-10-04
سيول وواشنطن تطلقان 4 صواريخ باتجاه بحر اليابان
17:47 | 2022-10-04
صاروخ كوري شمالي يرعب اليابان... وسيول وواشنطن تجرّبان قنابل دقيقة
17:29 | 2022-10-04
تقدُّم أوكراني في الجنوب.. وترقُّب لخطوة بوتين التالية
17:23 | 2022-10-04
واشنطن: الشباب الإيراني اكتفى من القمع السياسي والاجتماعي
16:59 | 2022-10-04
فنلندا تزيل آخر تماثيل لينين من مدينة كوتكا
فيديو
حملت عريسها... مصارعة احتفلت بزفافها في صالة رفع الأثقال!
Lebanon 24
حملت عريسها... مصارعة احتفلت بزفافها في صالة رفع الأثقال!
14:00 | 2022-10-04
05/10/2022 05:10:38
Lebanon 24
Lebanon 24
حملت عريسها بيد واحدة.. عروس ترفع الأثقال خلال زفافها وتُفاجئ الحاضرين (فيديو)
Lebanon 24
حملت عريسها بيد واحدة.. عروس ترفع الأثقال خلال زفافها وتُفاجئ الحاضرين (فيديو)
00:00 | 2022-10-01
05/10/2022 05:10:38
Lebanon 24
Lebanon 24
غصن شجرة كاد "يقتلع" مراسلاً على الهواء.. شاهدوا ماذا حصل معه (فيديو)
Lebanon 24
غصن شجرة كاد "يقتلع" مراسلاً على الهواء.. شاهدوا ماذا حصل معه (فيديو)
04:27 | 2022-09-30
05/10/2022 05:10:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact