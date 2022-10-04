25
o
بيروت
28
o
طرابلس
8
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
22
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
7
o
بشري
26
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
سيول وواشنطن تطلقان 4 صواريخ باتجاه بحر اليابان
Lebanon 24
04-10-2022
|
19:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أطلقت كوريا الجنوبية والولايات المتّحدة أربعة صواريخ أرض-أرض باتّجاه بحر الشرق، المعروف أيضاً باسم بحر اليابان، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" اليوم الأربعاء عن قيادة الجيش في سيول.
Advertisement
وقالت هيئة الأركان الكورية الجنوبية، وفقاً ليونهاب، إنّ إطلاق هذه الصواريخ أتى ردّاً على إطلاق كوريا الشمالية صباح أمس الثلاثاء صاروخاً بالستياً حلّق فوق اليابان في سابقة منذ خمس سنوات.
وأوضحت أنّ كلاً من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أطلقت صاروخين من طراز "أتاكامس"، مشيرة إلى أنّ الصواريخ الأربعة أصابت أهدافها الوهمية.
وكان الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك-يول ندّد بإطلاق كوريا الشمالية صاروخاً بالستياً متوسط المدى الثلاثاء، وتعهّد ردّاً حازماً على هذا الاستفزاز.
وبُعيد ساعات على التجربة الصاروخية الكورية الشمالية، أجرت مقاتلات كورية جنوبية وأخرى أميركية الثلاثاء مناورات على قصف هدف في البحر الأصفر.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
نداءٌ عاجل من "قوى الأمن" إلى المُواطنين.. قوموا بهذا الأمر فوراً
Lebanon 24
نداءٌ عاجل من "قوى الأمن" إلى المُواطنين.. قوموا بهذا الأمر فوراً
02:41 | 2022-10-04
04/10/2022 02:41:36
Lebanon 24
Lebanon 24
كارثة قد تحصلُ بين منازلِ اللبنانيين.. معلومات تكشفُ عن "قنبلة موقوتة"
Lebanon 24
كارثة قد تحصلُ بين منازلِ اللبنانيين.. معلومات تكشفُ عن "قنبلة موقوتة"
11:16 | 2022-10-04
04/10/2022 11:16:51
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما سيشهده مصرف لبنان قريباً
Lebanon 24
هذا ما سيشهده مصرف لبنان قريباً
14:07 | 2022-10-04
04/10/2022 02:07:03
Lebanon 24
Lebanon 24
قتلوه بطريقة بشعة... إليكم تفاصيل الحادثة المروّعة التي راح ضحيتها فنان مشهور في ملهى ليليّ!
Lebanon 24
قتلوه بطريقة بشعة... إليكم تفاصيل الحادثة المروّعة التي راح ضحيتها فنان مشهور في ملهى ليليّ!
07:37 | 2022-10-04
04/10/2022 07:37:30
Lebanon 24
Lebanon 24
جثّة على الطريق في بيروت.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
جثّة على الطريق في بيروت.. شاهدوا الفيديو
12:46 | 2022-10-04
04/10/2022 12:46:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
01:30 | 2022-10-05
البيت الأبيض: مستمرون في فرض العقوبات على إيران
01:26 | 2022-10-05
ألمانيا اكدت اعترافها بشرعية حكومة الوحدة الليبية
01:15 | 2022-10-05
وثائق سرية... هذا ما تم مصادرته من منزل ترامب
01:06 | 2022-10-05
"الوحش الأميركي"..حاملة طائرات ضخمة تستعد للحرب
01:00 | 2022-10-05
حذاء رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة يثير الجدل (صورة)
00:48 | 2022-10-05
سفير روسيا لدى الولايات المتحدة: الدعم العسكري الأميركي لأوكرانيا يزيد من مخاطر الاشتباك مع الغرب
فيديو
حملت عريسها... مصارعة احتفلت بزفافها في صالة رفع الأثقال!
Lebanon 24
حملت عريسها... مصارعة احتفلت بزفافها في صالة رفع الأثقال!
14:00 | 2022-10-04
05/10/2022 08:34:16
Lebanon 24
Lebanon 24
حملت عريسها بيد واحدة.. عروس ترفع الأثقال خلال زفافها وتُفاجئ الحاضرين (فيديو)
Lebanon 24
حملت عريسها بيد واحدة.. عروس ترفع الأثقال خلال زفافها وتُفاجئ الحاضرين (فيديو)
00:00 | 2022-10-01
05/10/2022 08:34:16
Lebanon 24
Lebanon 24
غصن شجرة كاد "يقتلع" مراسلاً على الهواء.. شاهدوا ماذا حصل معه (فيديو)
Lebanon 24
غصن شجرة كاد "يقتلع" مراسلاً على الهواء.. شاهدوا ماذا حصل معه (فيديو)
04:27 | 2022-09-30
05/10/2022 08:34:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact