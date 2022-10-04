سيول وواشنطن تطلقان 4 صواريخ باتجاه بحر اليابان

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أطلقت كوريا الجنوبية والولايات المتّحدة أربعة صواريخ أرض-أرض باتّجاه بحر الشرق، المعروف أيضاً باسم بحر اليابان، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" اليوم الأربعاء عن قيادة الجيش في سيول.وقالت هيئة الأركان الكورية الجنوبية، وفقاً ليونهاب، إنّ إطلاق هذه الصواريخ أتى ردّاً على إطلاق كوريا الشمالية صباح أمس الثلاثاء صاروخاً بالستياً حلّق فوق اليابان في سابقة منذ خمس سنوات.وأوضحت أنّ كلاً من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أطلقت صاروخين من طراز "أتاكامس"، مشيرة إلى أنّ الصواريخ الأربعة أصابت أهدافها الوهمية.وكان الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك-يول ندّد بإطلاق كوريا الشمالية صاروخاً بالستياً متوسط المدى الثلاثاء، وتعهّد ردّاً حازماً على هذا الاستفزاز.وبُعيد ساعات على التجربة الصاروخية الكورية الشمالية، أجرت مقاتلات كورية جنوبية وأخرى أميركية الثلاثاء مناورات على قصف هدف في البحر الأصفر.