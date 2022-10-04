مقتل طيّار روسي إثر تحطّم طائرته في مالي

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قُتل طيار روسي قرب مدينة غاو في شمال مالي أمس الثلاثاء عندما تحطّمت طائرته التي سلّمتها روسيا أخيراًً للقوات المسلّحة المالية، وفق ما أعلن مسؤول عسكري.وأظهر تسجيل فيديو التقطه شاهد عيان وزوّد به وكالة فرانس برس طائرة تهبط بسرعة فائقة قبل أن تتحطم ويتصاعد الدخان من الموقع.ومساء الثلاثاء قال الجيش في بيان إنّه بالإضافة إلى الطيار فقد أسفر تحطّم الطائرة عن سقوط قتيل آخر وعشرة جرحى على الأرض.وأوضح البيان أنّ اثنين من الجرحى هما مدنيان والثمانية الآخرين عسكريون، اثنان منهم بحالة خطرة.ولم يذكر البيان جنسيات الضحايا.من جهته أكّد مصدر ديبلوماسي لوكالة فرانس برس أنّ الحصيلة أفدح، من دون تحديد عدد القتلى والجرحى.وأضاف الجيش في بيانه: "تمّ إرسال لجنة تحقيق لتحديد ملابسات الحادث وأسبابه، مشيراً إلى أنّ المعلومات الأولية تقود في الوقت الراهن إلى استبعاد أيّ عمل عدائي ضدّ الطائرة".وكان الجيش نشر في وقت سابق من الثلاثاء بياناً مقتضباً أكّد فيه أنّ الطائرة تحطّمت قرب مطار غاو قرابة الساعة 09.30 لدى عودتها من مهمة لدعم السكان المدنيين.