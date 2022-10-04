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عربي-دولي
واشنطن وسيول تردان على تجربة كوريا الشمالية بـ4 صواريخ
Lebanon 24
04-10-2022
|
22:44
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أطلقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، 4 صواريخ أرض- أرض باتجاه بحر الشرق، المعروف أيضا باسم بحر اليابان، ردا على إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا حلّق فوق اليابان.
ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، الأربعاء، عن هيئة الأركان الكورية الجنوبية في سيول قولها، إن إطلاق هذه الصواريخ جاء ردا على إطلاق كوريا الشمالية الثلاثاء صاروخا بالستيا حلّق فوق اليابان في سابقة منذ 5 سنوات.
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وأوضحت أن كلا من الجيشين الكوري الجنوبي والأميركي أطلق صاروخين من طراز "أتاكامس" على أهداف وهمية.
وفي واشنطن، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، إن هذه التدريبات تهدف إلى "التأكد من أن قدراتنا العسكرية على أهبّة الاستعداد للرد على استفزازات الشمال إذا تطلب الأمر ذلك"
وأضاف: "لا ينبغي أن يصل الأمر إلى ذاك الحد. لقد أوضحنا لكيم جونغ-أون أننا على استعداد للجلوس إلى طاولة المفاوضات من دون شروط مسبقة. نريد أن نرى شبه الجزيرة الكورية خالية من الأسلحة النووية".
(سكاي نيوز)
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