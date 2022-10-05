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عربي-دولي

زلزال يضرب حدود إيران وأذربيجان وأرمينيا

Lebanon 24
05-10-2022 | 00:00
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ضرب زلزال، فجر الأربعاء، المنطقة الحدودية بين إيران وأذربيجان وأرمينيا.

وذكر مركز "جي.إف.زد" الألماني لأبحاث العلوم الجيولوجية أن زلزالا شدته 5.5 درجة ضرب المنطقة الحدودية بين إيران وأذربيجان وأرمينيا، وفق "رويترز".
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لكن هيئة المسح الجيولوجي الأميركية قدرت أن شدة الزلزال بلغت 5.7 درجة

وكان مركز الزلزال محافظة أذربيجان الغربية شمال غربي إيران، وفق الهيئة الأميركية.

وقالت الهيئة إن الزلزال وقع على بعد 11.6 كيلومتر من قرية خوي وعلى عمق 10 كيلومترات.
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