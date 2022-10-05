زيلينسكي: حررنا عشرات البلدات في خيرسون وخاركيف

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن جيشه يحقق تقدماً "سريعاً وقوياً" في الجنوب وأنه استعاد "عشرات" البلدات هذا الأسبوع من الروس في الجنوب وفي الشرق.



وأضاف في خطابه اليومي الذي ينشر على الشبكات الاجتماعية أن "الجيش الأوكراني يتقدم بشكل سريع وقوي في جنوب البلاد في إطار عملية الدفاع الحالية".

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كما قال إن "حرر عشرات المراكز السكانية هذا الأسبوع وحده"، مشيراً إلى أن "هذه المراكز تقع في مناطق خيرسون وخاركيف ولوغانسك ودونيتسك".



جاءت تصريحات زيلينسكي بينما تراجع الجيش الروسي أمس الثلاثاء في منطقة خاركيف (شمال شرق) وأيضاً في منطقة خيرسون (جنوب)، وفقاً للخرائط التي نشرتها وزارة الدفاع الروسية، والتي تظهر آخر مكاسب الهجوم الأوكراني المضاد في الأراضي التي ضمتها موسكو.