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عربي-دولي

ضابط خامس ينضم لتظاهرات إيران.. وعنف في مسقط مهسا أميني

Lebanon 24
05-10-2022 | 03:00
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تجددت المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن الإيرانية في مدينة سقز مسقط رأس الفتاة الكردية مهسا أميني التي قتلت في ظروف غامضة خلال اعتقالها من "شرطة الأخلاق" الإيرانية قبل أسابيع.

كما أطلقت قوات الأمن النار بشكل مباشر على المحتجين في سنندج عاصمة كردستان إيران، فيما أفادت مصادر محلية بانضمام ضابط إيراني من القوات البرية هو الخامس منذ اندلاع التظاهرات، لدعم الاحتجاجات في البلاد.
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أتى ذلك فيما أفادت منظمة حقوقية إيرانية، أمس الثلاثاء، بارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات في البلاد إلى 154.
وقالت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية إن ما لا يقل عن 154 شخصا، بينهم أطفال، قتلوا في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ الشهر الماضي بسبب وفاة الشابة مهسا أميني بعد اعتقالها.
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