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واشنطن: لا مؤشرات على نية روسيا استخدام السلاح النووي

Lebanon 24
05-10-2022 | 04:00
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أكدت الولايات المتحدة أنه ليس لديها ما يشير إلى أن روسيا تستعد لاستخدام أسلحة نووية، على الرغم من "قعقعة السيوف النووية" من جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض كارين جان-بيير اليوم الثلاثاء إن بلادها تتعامل على محمل الجد مع مسألة الأسلحة نووية أو قعقعة السيوف النووية"، وفق ما نقلت عنها وكالة "رويترز".
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كذلك أضافت "إننا لا نرى أي سبب لتعديل وضعنا النووي الاستراتيجي، وليس لدينا أي مؤشر على أن روسيا تستعد لاستخدام وشيك لأسلحة نووية".
جاءت التصريحات الأميركية بعد ساعات على تأكيد نائب مدير شؤون الحد من الأسلحة وانتشار النووي في وزارة الخارجية الروسية قنسطنطين فورونتسوف، أن موسكو ملتزمة ببيان قادة الدول النووية الخمس بشأن عدم جواز شن حرب نووية.

وأضاف المسؤول الروسي الثلاثاء في تصريح إعلامي، أن موسكو تعتبر إبقاء الدول الخمس النووية ملتزمة بعدم جواز قيام أي حرب بين الدول التي تمتلك أسلحة النووية أهم المهمات.
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