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عربي-دولي

الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين

Lebanon 24
05-10-2022 | 05:00
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أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، الثلاثاء، أن بلادها تعمل داخل الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على إيران، تشمل تجميد للأصول وحظر للسفر على عدد من المسؤولين الإيرانيين المتورطين في قمع المحتجين، فيما قال منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن التكتل "ينظر في فرض عقوبات على إيران على خلفية قمع التظاهرات".
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واندلعت تحركات احتجاجية واسعة في إيران في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاماً) بعد ثلاثة أيام على توقيفها من قبل شرطة الأخلاق. وقضى العشرات على هامش هذه الاحتجاجات، بينهم أفراد من قوات الأمن.

وأضافت وزيرة الخارجية الفرنسية أمام أعضاء البرلمان: "تحرك فرنسا في قلب الاتحاد الأوروبي.. (هو) لاستهداف المسؤولين عن الحملة من خلال محاسبتهم على أفعالهم"، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يبحث تجميد أصولهم وحظر سفرهم.

وأكدت كولونا أن الإجراءات "تستهدف شخصيات في النظام ترسل أبناءها للعيش في الدول الغربية".
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