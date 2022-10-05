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عربي-دولي

سفير روسيا لدى الولايات المتحدة: الدعم العسكري الأميركي لأوكرانيا يزيد من مخاطر الاشتباك‭ ‬مع الغرب

Lebanon 24
05-10-2022 | 00:48
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نقلت وكالة "روترز" عن سفير روسيا لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف قوله إن "قرار واشنطن إرسال المزيد من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا يشكل تهديدا لمصالح موسكو ويزيد من خطر اندلاع صدام عسكري بين روسيا والغرب".
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وأضاف على" تيليغرام" "نرى أن هذا يمثل تهديدا مباشرا لمصالح بلدنا الاستراتيجية".

وأردف "توريد الولايات المتحدة وحلفائها المنتجات العسكرية (لأوكرانيا) لا يؤدي فقط إلى إراقة دماء مطولة وخسائر جديدة، وإنما يزيد من خطر حدوث صدام عسكري مباشر بين روسيا والدول الغربية".
 
 
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