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ألمانيا اكدت اعترافها بشرعية حكومة الوحدة الليبية

Lebanon 24
05-10-2022 | 01:26
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أكدت ألمانيا اعترافها بشرعية حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في ظل نزاع على السلطة مع حكومة أخرى برئاسة فتحي باشاغا كلفها مجلس النواب بطبرق.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية الليبية، أمس اوردته "روسيا اليوم" ، "استقبلت وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، المبعوث الألماني الخاص إلى ليبيا، كرسيستيان باك، برفقة السفير الألماني لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، في مقر الوزارة في طرابلس".
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ونقل البيان عن المبعوث الألماني "تأكيد شرعية حكومة الوحدة الوطنية، وكذلك تأكيد مواصلة برلين دعم ومساندة جهود الحكومة الليبية الداعمة للاستقرار لتحقيق الانتخابات".

وبحث الجانبان "إمكان عقد مؤتمر برلين 3 والتزام الحكومة الليبية مخرجات برلين 1 و2".
 
(الوكالة الوطنية)
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