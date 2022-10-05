شعبية بايدن تتراجع.. هذا ما كشفته آخر استطلاعات الرأي

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انخفضت شعبية الرئيس الأميركي، جو بايدن، هذا الأسبوع لتقترب من أدنى مستوياتها خلال فترة رئاسته، وذلك قبل 5 أسابيع فقط على انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في 8 تشرين الثاني المقبل.وخلص الاستطلاع، الذي أجرته "رويترز" و"إبسوس"، على مدار يومين إلى أن 40 في المئة من الأميركيين يتفقون مع أداء بايدن الوظيفي، انخفاضا من 41 في المئة في الأسبوع السابق.وأسهمت شعبية الرئيس الأميركي التي تشهد تراجعا، والتي انخفضت إلى 36 في المئة في أيار وحزيران، في إثارة التوقعات بفقدان حزبه الديمقراطي السيطرة على مجلس النواب في انتخابات تشرين الثاني وربما مجلس الشيوخ أيضا.