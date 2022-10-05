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عربي-دولي

إيران استدعت السفير البريطاني بعد تعليقات تنطوي على تدخل

Lebanon 24
05-10-2022 | 02:15
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افادت وكالة "رويترز"  نقلا عن وكالة أنباء "تسنيم" شبه الرسمية اليوم بأن "وزارة الخارجية الإيرانية استدعت السفير البريطاني في طهران أمس  ردا على تصريحات تنطوي على تدخل من وزارة الخارجية البريطانية". 
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