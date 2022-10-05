إيران استدعت السفير البريطاني بعد تعليقات تنطوي على تدخل

افادت وكالة "رويترز" نقلا عن وكالة أنباء "تسنيم" شبه الرسمية اليوم بأن "وزارة الخارجية الإيرانية استدعت السفير البريطاني في طهران أمس ردا على تصريحات تنطوي على تدخل من وزارة الخارجية البريطانية".

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