أردوغان لرئيس وزراء اليونان: افعل ما شئت وسنقوم دائما بما يلزم

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نقلت "روسيا اليوم" عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله في تصريحات : "إن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، يطلب مساعدة من الولايات المتحدة ضد أنقرة".أضاف : "رئيس الوزراء اليوناني يطلب مساعدة من الولايات المتحدة. ضد من؟ ضد تركيا، افعل ما شئت فسنقوم دائما بما يلزم وجاهزون لذلك".وتابع : "ها نحن نشاهد كيف تدفن القوارب اليونانية الأبرياء في بحري إيجة والمتوسط، هل نسمع صوتا من العالم؟ لا، لكن فرقاطاتنا تهرع إليهم وتنقذهم من البحر، لأننا مسلمون ونطبق إسلامنا".