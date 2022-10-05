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عربي-دولي

أردوغان لرئيس وزراء اليونان: افعل ما شئت وسنقوم دائما بما يلزم

Lebanon 24
05-10-2022 | 02:17
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نقلت "روسيا اليوم" عن  الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله في تصريحات :  "إن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، يطلب مساعدة من الولايات المتحدة ضد أنقرة".

أضاف : "رئيس الوزراء اليوناني يطلب مساعدة من الولايات المتحدة. ضد من؟ ضد تركيا، افعل ما شئت فسنقوم دائما بما يلزم وجاهزون لذلك".
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وتابع : "ها نحن نشاهد كيف تدفن القوارب اليونانية الأبرياء في بحري إيجة والمتوسط، هل نسمع صوتا من العالم؟ لا، لكن فرقاطاتنا تهرع إليهم وتنقذهم من البحر، لأننا مسلمون ونطبق إسلامنا".
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