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الكويت.. تعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء

Lebanon 24
05-10-2022 | 05:58
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أفادت وكالة الأنباء الكويتية اليوم الأربعاء بصدور أمر أميري بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا للوزراء.
 
وقال الديوان الأميري في بيان: "بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 ه الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 6 ربيع الأول 1444 ه الموافق 2 أكتوبر 2022 م بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء، وبعد المشاورات التقليدية، أمرنا بالآتي: مادة أولى يعين سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم علينا لإصدار مرسوم تعيينهم، مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أمرنا هذا وإبلاغه الى مجلس الأمة ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.. ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح صدر بقصر السيف في : 9 ربيع الأول 1444 ه الموافق: 5 أكتوبر 2022 م".
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المصدر: روسيا اليوم
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