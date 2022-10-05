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عربي-دولي

الخارجية الروسية تعتبر موقف زيلينسكي من التفاوض مع روسيا "خاطئا ومدانا"

Lebanon 24
05-10-2022 | 06:30
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أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، إن موقف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بشأن رفض التفاوض مع روسيا "خاطئ ويجب إدانته".

وقال فيرشينين: "أعتقد أنه موقف خاطئ تماما ومدان لأننا تحدثنا عن الاستعداد للتفاوض. كانت هناك مفاوضات، جرت الجولة الأخيرة في اسطنبول. وتوقفت بسبب خطأ الجانب الأوكراني".
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في وقت سابق، وقع زيلينسكي مرسوما بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني حول استحالة إجراء مفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

كذلك علق المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في تصريح صحفي أمس الثلاثاء، على رفض كييف إجراء مفاوضات مع موسكو، وقال إن أي مفاوضات تحتاج إلى طرفين، لذلك سننتظر تغييرا في موقف الرئيس الأوكراني الحالي، أو خليفته.

المصدر: روسيا اليوم
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