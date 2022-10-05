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عربي-دولي

طلب يدّ مرشّحة لرئاسة الحكومة... عرض زواج يطيح بقائد جيش!

Lebanon 24
05-10-2022 | 11:00
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لم تمر تغريدة ابن الرئيس الأوغندي الجنرال موهوزي كايبينروجابا قائد القوات البرية الأوغندية، التي نشرها طالباً الزواج من المرشحة الأبرز لرئاسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني، مرور الكرام.

فبعد البلبلة الكبيرة التي أثارتها التغريدة وما جاء فيها من كلام ينذر بتصعيد دبلوماسي كبير، أقال الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني، نجله من قيادة قوات المشاة في البلاد.
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وتعود الحكاية لتغريدة نشرها الجنرال المثير للجدل في البلاد والمرشح الأبرز لخلافة والده، طلب فيها الزواج من ميلوني مقابل مهر 100 بقرة من أفضل الأنواع، وهي فصيلة "نكور" .

وكشف القائد العسكري الأوغندي في عرض الزواج الأغرب، أنه عيّن صديقيه السفير الإيطالي لدى أوغندا ماسي ماتسانتي وسيطا للزواج، مضيفاً أنه سوف يتفاوض في مهر العروس.
 
 
(العربية)

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