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زلزال عنيف في غرب إيران والجرحى بالمئات

Lebanon 24
05-10-2022 | 07:00
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 أصيب أكثر من 500 شخص بجروح طفيفة في زلزال بقوة 5,4 درجات وقع اليوم في شمال غرب إيران، كما نقلت" وكالة الصحافة الفرنسية" عن وسائل الإعلام الرسمية.

وقال محافظ أذربيجان الغربية محمد صادق معتمديان للتلفزيون الرسمي إن "الزلزال الذي وقع على عمق عشرة كيلومترات في محافظة أذربيجان الغربية أدى إلى جرح 528 شخصا نقل 135 منهم إلى المستشفى". 
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وأضاف أن الزلزال وارتداداته "دمر خمسين منزلا وألحق أضرارا بـ500 منزل في 12 قرية في المحافظة". 

وقال الناطق باسم إدارة الطوارئ في البلاد مجتبى خالدي لشبكة التلفزيون الحكومية إن "الكهرباء والمياه قطعتا في القرى" بالقرب مدينتي سالماس وخوي القريبتين من مركز الزلزال.
المصدر: العربية
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