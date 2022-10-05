أميركيان ونمساوي يفوزون بجائزة نوبل في الكيمياء

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أعلنت اللجنة المنظمة، الأربعاء، عن فوز الباحثة الأميركية كارولين بيرتوزي والعالم السويدية مورتن ميلدال والعالم الأميركي باري شاربليس بجائزة نوبل للكيمياء للعام الحالي.وأوضحت اللجنة في بيانها أن الجائزة قد منحت للعلماء الثلاثة لإسهاماتهم في "تطوير الكيمياء النقرية والكيمياء الحيوية المتعامدة".وتمنح الجائزة من قبل الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، وتبلغ قيمتها المادية عشرة ملايين كرونة سويدية (915 ألف دولار أميركي تقريبا).وكانت جائزة نوبل في الفيزياء قد ذهبت، أمس الثلاثاء، إلى وفاز بهذا الجائزة لهذا العام عالم الفيزياء التجريبية، الفرنسي آلان أسبكت، والباحث في الفيزياء التجريبية، الأميركي جون فرانسيس كلوزر ، والفيزيائي الكمومي النمساوي أنطون زيلينغر.ومن المتوقع الإعلان عن الفائزين بجائزة نوبل للآداب يوم الخميس، في حين يعلن عن أيقونة الجوائزة، نوبل للسلام يوم الجمعة.وأما الإعلان عن جائزة نوبل الاقتصاد، فيؤجل إلى يوم الاثنين القادم.