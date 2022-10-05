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عربي-دولي
طليقة بيل غيتس تكشف اسرارا "خطيرة" عنه بعد عام على الانفصال.. وما علاقة احدى ملكات الجمال؟
Lebanon 24
05-10-2022
|
09:00
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بعد سنة وأشهر على الطلاق الأشهر عالمياً، لا تزال تداعيات انفصال الثنائي العالمي الملياردير الأميركي بيل غيتس وزوجته ميليندا مستمرة.
فقد كشفت الزوجة مؤخراً أنه كان لديها بعض الأسباب التي تجعلها لا تستطيع البقاء في هذا الزواج. وأضافت السيدة البالغة من العمر 58 عاماً، أن إجراءات كورونا أعطت للعلاقة خصوصية للقيام بما يجب، وذلك في تصريح لمجلة "فورتشن".
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كما تابعت أن الأمر كان مؤلماً ولا يصدق، مضيفة إلى أنها كانت بحاجة لتلك الخصوصية لتخطي الأمر.
وكان للزوجة مخاوف من علاقة زوجها برجل الأعمال جيفري إبستين، حيث التقاه مع ميليندا في مناسبات عديدة، كما مكث في أحد المرات إلى وقت متأخر من الليل في منزله بمانهاتن، وانضمت لهما ملكة جمال السويد السابقة، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.
وأشارت المعلومات حينها إلى أن ميليندا بدأت الاستعداد للانفصال منذ تلك الحادثة أي قبل فترة طويلة، وأنها تشاورت مع محامين متخصصين في مسائل الطلاق، منذ عام 2019، لتقديم طلب طلاق من زوجها.
تفكير ملي
وأعلن الثنائي انفصالهما بعد 27 عاماً من الزواج، في بيان نشره حساب بيل غيتس على تويتر يوم 3 ايار 2021، والزوجان لهما 3 أبناء أصغرهم عمره 18 عاماً.
المصدر: العربية
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