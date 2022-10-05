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عربي-دولي

خارجية اليمن: الحوثيون عرقلوا جهود السلام وتمديد الهدنة

Lebanon 24
05-10-2022 | 11:00
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أكد وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، أن مجموعات الحوثي هي الطرف الرئيسي المعرقل لجهود السلام، مبيناً أن الجماعة المدعومة من إيران حولت منطقة البحر الأحمر إلى منطقة عسكرية.

وقال في ندوة صحافية في مقر السفارة اليمنية بالرباط، اليوم الأربعاء، إن الحكومة حريصة على السلام وتمديد الهدنة، مضيفاً "نفذنا كل التزاماتنا تجاه الهدنة والحوثيون رفضوا فتح طرق تعز".
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كما أكد أن "الحرب فرضتها جماعة الحوثي تنفيذاً لأجندة طهران التوسعية في المنطقة". وأضاف قائلا "لن نسمح باستيلاء إيران على موارد اليمن النفطية، وسنستخدم حقنا الدستوري في الدفاع عن بلدنا وشعبنا".

إلى ذلك، شدد على أن "هناك مصلحة استراتيجية للإقليم والعالم في إنهاء انقلاب جماعة الحوثي، كي يصبح اليمن دولة فاعلة ضمن جوارها العربي والإسلامي".

إلا أنه لفت إلى أن مصلحة الحوثيين الحقيقية تكمن في إبقاء الحرب، مشيراً إلى أنهم جلبوا خطاب الكراهية للبلاد. وتابع "نراهن على إرادة اليمنيين في إسقاط المشروع الإيراني بكل مآسيه".
المصدر: العربية
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