بوريطة يعلن ترشح المغرب لعضوية مجلس الأمن الدولي

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أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عن ترشح المغرب لشغل مقعد غير دائم بمجلس الأمن الدولي للفترة 2028/2029.وجاء الإعلان خلال استقبال ناصر بوريطة، لوزير خارجية لوكسمبورغ، جان أسلبورن، أمس الثلاثاء، في الرباط.وخلال ندوة صحافية، أعلن بوريطة أيضا عن دعم المغرب لترشح لوكسومبورغ لشغل مقعد غير دائم بمجلس الأمن الدولي للفترة 2031/2032.