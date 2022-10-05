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عربي-دولي

بوريطة يعلن ترشح المغرب لعضوية مجلس الأمن الدولي

Lebanon 24
05-10-2022 | 11:30
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أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عن ترشح المغرب لشغل مقعد غير دائم بمجلس الأمن الدولي للفترة 2028/2029.


وجاء الإعلان خلال استقبال ناصر بوريطة، لوزير خارجية لوكسمبورغ، جان أسلبورن، أمس الثلاثاء، في الرباط.
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وخلال ندوة صحافية، أعلن بوريطة أيضا عن دعم المغرب لترشح لوكسومبورغ لشغل مقعد غير دائم بمجلس الأمن الدولي للفترة 2031/2032.
المصدر: روسيا اليوم
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