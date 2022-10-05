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عربي-دولي
لليوم الـ12... قصف إيراني يطال إقليم كردستان
Lebanon 24
05-10-2022
|
12:30
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جددت المدفعية الإيرانية اليوم الأربعاء، قصف سيدكان التابعة لإدارة سوران المستقلة شمال مدينة أربيل العراقية.
وأفاد موقع "كوردستان 24" العراقي، بأن "القصف مستمرٌ منذ 12 يوماً، واستهدف مراعي بربزين ومحيط سيدكان، من دون معرفة حجم الخسائر".
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(سبوتنيك)
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