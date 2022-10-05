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عربي-دولي

بولتون: لهذا السبب قد يكون استخدام روسيا للنووي محتملا

Lebanon 24
05-10-2022 | 13:00
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قال مستشار الأمن القومي الأميركي السابق والسفير لدى الأمم المتحدة جون بولتون، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يواجه "مشاكل أكبر من أي وقت مضى" منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا.

وأضاف بولتون لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية أن مشاكل بوتين المتصاعدة في أوكرانيا تجعل استخدام روسيا لسلاح نووي تكتيكي أكثر احتمالا.
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وفي معرض مناقشة الضم الروسي لأربع مناطق في أوكرانيا، قال بولتون: "من الواضح أن بوتين كان يعتقد أن ذلك سيمنح روسيا مزيدا من المعنويات، وسيعزز وضع الأساس للحدود المستقبلية مع أوكرانيا، لكن الحقيقة هي، أن القتال يدور الآن على أرض روسيا، والجيش الروسي لا يعمل بشكل جيد."

وأضاف بولتون: "لذلك أعتقد دون شك أن هذا يزيد الصعوبات الداخلية، ويجعل استخدام سلاح نووي تكتيكي أمرا ممكنا".

وعند سؤاله عن رد الولايات المتحدة، في حال أقدم بوتين على استخدام سلاح نووي تكتيكي، قال بولتون: "لا أعتقد أنه يجب أن يكون الرد نوويا، اعتمادا على ما يفعله الروس بالفعل، لكنني أعتقد أن بوتين سيوقع مذكرة انتحار إذا سمح بذلك".

وأضاف: "من المهم جدا أن نمنع استخدام السلاح النووي، وإلا فإن الدرس الذي يمكن تعلمه في الصين وإيران وكوريا الشمالية سيكون بالضبط الدرس الخطأ".

 
 
(سكاي نيوز)
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