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عربي-دولي

عبد اللهيان: سنرد على أي خطوة أوروبية غير مدروسة ضدّنا

Lebanon 24
05-10-2022 | 13:30
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أعلن وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان أن "طهران سترد على أي خطوة أوروبية غير مدروسة ضدها".

وحذر في اتصال هاتفي مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو الاتحاد الأوروبي من اتخاذ أي إجراء ضد بلاده.
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(العربية)
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عبد اللهيان

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