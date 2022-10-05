عبد اللهيان: سنرد على أي خطوة أوروبية غير مدروسة ضدّنا

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أعلن وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان أن "طهران سترد على أي خطوة أوروبية غير مدروسة ضدها".وحذر في اتصال هاتفي مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو الاتحاد الأوروبي من اتخاذ أي إجراء ضد بلاده.