بوتين: موسكو تكن احتراما كبيرا للشعب الأوكراني

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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يتوقع أن "يسود الاستقرار في أقاليم لوغانسك ودونيتسك وزابوريجيا وخيرسون".وشدد في لقاء مع عدد من المعلمين في البلاد، نقله التلفزيون الرسمي، على أن "موسكو تكن احتراما كبيرا للشعب الأوكراني رغم الوضع الحالي".كما رأى أن "تحرير أراض جديدة أصبح ممكنا بفضل الجيش الروسي".