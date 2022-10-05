قديروف: بوتين أصدر أمراً بترقيتي إلى رتبة فريق أول

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كتب الرئيس الشيشاني رمضان قديروف عبر صفحته على تلغرام أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هنأه بعيد ميلاده وأصدر أمرا بترقيته إلى رتبة فريق أول.وأعرب قديروف عن شعوره بالامتنان لبوتين على ثقته وتقديره، وأكد أنه سيعمل على إثبات استحقاقه لهذه الثقة، فهي شرف عظيم له.وأضاف أن القوات الروسية تخوض معارك ضارية وتستمر في التقدم وتحرير المناطق الاستراتيجية المأهولة بالسكان في جمهورية دونيتسك ومقاطعة خيرسون.