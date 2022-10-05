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بوتين يأمر بنقل إدارة محطة زبوريجيا النووية إلى روسيا

Lebanon 24
05-10-2022 | 12:15
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وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يأمر فيه بنقل إدارة محطة زبوريجيا النووية إلى روسيا. 
 
وقال المرسوم: "ينبغي على حكومة روسيا الاتحادية تأمين قبول المنشآت النووية لمحطة زابوريجيا النووية والممتلكات الأخرى اللازمة لتنفيذ أنشطتها في ملكية فدرالية".
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وأوعز بوتين إلى تحديد ميزات عمل المحطة حتى عام 2028. حيث يجب على مجلس الوزراء تحديد تفاصيل استخدام الموارد المالية وغيرها لضمان سلامة المحطة النووية، وإصدار التراخيص، وحل القضايا الأخرى.
 
(روسيا اليوم) 

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