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بوتين: نتائج الاستفتاءات شفافة وموضوعية وغير قابلة للتشكيك

Lebanon 24
05-10-2022 | 16:30
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه تفاجأ بنتائج التصويت في الاستفتاءات في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ومنطقتي زابوريجيا وخيرسون، وأكد أن النتائج شفافة وموضوعية وغير قابلة للتشكيك.

وقال الرئيس الروسي، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إن نتائج التصويت في الاستفتاءات فاجأته، مضيفا: "أؤكد لكم، والمراقبون مقتنعون بذلك، لم تكن هناك رغبة في تصحيح شيء ما، أو إضافة شيء ما. لقد قررنا بأنفسنا، وقررت بنفسي أنها ستكون بالطريقة التي يريدها الناس (سكان المناطق الأربع)".
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وشدد على أن "النتيجة، أكثر من مقنعة، وهي شفافة تماما ولا تخضع لأي شك، والبيانات تعكس مزاج الناس".

وأوضح بوتين أن "الناس عاشوا ولا يزالون يعيشون في مثل هذه الظروف الصعبة - وهذه هي النتيجة".
 
(روسيا اليوم) 
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