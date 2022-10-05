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سلطات زابوريجيا: قوات كييف تخطط لاستفزاز يهدف لإغراق المحطة النووية

Lebanon 24
05-10-2022 | 16:59
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صرح عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوريجيا فلاديمير روغوف، أن القوات الأوكرانية تجمع معلومات حول التصريف غير المنضبط للمياه في محطات الطاقة الكهرومائية بهدف إغراق محطة زابوريجيا النووية.

ووفقا له، خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، قامت وحدة إدارة الأعمال بجمع معلومات حول قدرات محطة الطاقة النووية في حالة التصريف غير المنضبط للمياه في سلسلة محطات توليد الطاقة الكهرومائية، نحن نتحدث عن محطة كريمنشوك لتوليد الطاقة الكهرومائية ومحطة وسط دنيبر لتوليد الطاقة الكهرومائية، ومحطة دنيبر لتوليد الطاقة الكهرومائية ".
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وأضاف روغوف: "هذا يشير إلى أنه يجري التحضير للاستفزازات مباشرة متعلقة بانهيار محطة دنيبر لتوليد الطاقة الكهرومائية أو فتح السد المائي".

وقال: "الهدف الرئيسي هو إغراق محطة زابوريجيا للطاقة النووية".
 
(روسيا اليوم) 
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