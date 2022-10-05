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عربي-دولي

قتلى ومصابون بتفجير مسجد وزراة الداخلية الأفغانية

Lebanon 24
05-10-2022 | 12:45
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قتل أربعة أشخاص على الاقل وأصيب 25 بجروح في تفجير قنبلة داخل حرم وزارة الداخلية الأفغانية في كابول الأربعاء، هو الثاني خلال أقل من أسبوع في العاصمة الأفغانية.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية عبد النافع تاكور، إن الانفجار وقع في مسجد تابع للوزارة وقت الصلاة قرابة الساعة الأولى والنصف بعد الظهر.
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وأضاف تاكور أن "أربعة أشخاص قتلوا وأصيب 25 آخرون"، موضحا أن "التحقيق جارٍ، وسيتم الإعلان عن التفاصيل في نهاية هذا التحقيق".

وقالت المنظمة الإيطالية غير الحكومية "إيميرجنسي"، التي تدير مستشفى يحمل الاسم نفسه في كابول في وقت سابق بتغريدة إنها استقبلت 20 شخصا بحاجة للعلاج "بعد انفجار قنبلة في مسجد بوزارة الداخلية".

وأفاد مدير المستشفى إيميرجنسي، ديان بانيك، في بيان بأن الجرحى قالوا لدى وصولهم إن الهجوم نفذه "انتحاري".

وأضاف "قالوا إنهم رأوا رجلاً يفجر عبوة ناسفة"، مؤكدين أنه "هجوم انتحاري"، مشيرا إلى أن الضحايا الذين استقبلهم المستشفى جميعهم من الرجال.
 
وبعد ظهر الأربعاء، كان المستشفى محاطا بحراسة مشددة من عناصر طالبان الذين انتشروا بأعداد كبيرة كذلك حول موقع الانفجار.

وأعلن تنظيم داعش المتطرف مسؤوليته عن عدد كبير من الهجمات.
 
(سكاي نيوز عربية) 
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