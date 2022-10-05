Advertisement

عربي-دولي

قبيل الانتخابات.. تعرض نتنياهو لوعكة صحية ونقله إلى المستشفى

Lebanon 24
05-10-2022 | 13:43
A-
A+
Doc-P-997488-638005996229258565.png
Doc-P-997488-638005996229258565.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تم نقل زعيم المعارضة في إسرائيل، بنيامين نتناياهو، إلى المستشفى، الأربعاء، إثر تعرضه لوعكة صحية، وآلام في صدره أثناء تواجده في معبد يهودي بالقدس.

يأتي ذلك، قبل شهر تقريبا من عودة الناخبين الإسرائيليين إلى صناديق الاقتراع، في انتخابات هي الخامسة بأقل من 4 سنوات، مع وجود آمال بألا ينتهي المطاف باتخاذ قرار بإجراء انتخابات سادسة.
Advertisement

ويتطلب تشكيل حكومة جديدة الحصول على 61 مقعدا على الأقل من مقاعد الكنيست الـ120.

ويحتل بنيامين نتنياهو مركزا مهمّا في الدعاية الانتخابية، مع سعيه للعودة إلى الحكم.
 
وتتصاعد حدة المشكلات التي يتحتم على الحكومة المقبلة الخوض في غمار حلحلتها، لاسيما في ما يتعلق بالأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

وهذا الملف تحديدا استغله نتنياهو بشدة، وجعله محور الانتخابات القادمة، في محاولة منه لإلقاء اللوم على الحكومة الإسرائيلية الحالية وتحميلها مسؤولية الوصول إلى هذا الوضع.
 
(سكاي نيوز عربية) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:00 | 2022-10-05
15:30 | 2022-10-05
15:00 | 2022-10-05
14:45 | 2022-10-05
14:30 | 2022-10-05
14:00 | 2022-10-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website