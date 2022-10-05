طائرات تغادر صنعاء.. وإتصال إيراني ـ أممي

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رغم الفشل في تمديد الهدنة باليمن، واصل «طيران اليمنية»، أمس، رحلاته من مطار صنعاء الدولي، بينما دعا المبعوث الأممي الخاصّ لليمن هانس غروندبرغ جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس من أجل السماح للمناقشات الجارية بأن تؤتي ثمارها وتخرج اليمن من دوامة العنف واستعادة الهدنة التي انتهى سريانها الأحد الماضي.وأفادت وكالة "مهر" الإيرانية بأن كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني أجرى اتصالات بغرودنبرغ ورئيس وفد الحوثيين للمفاوضات، محمد عبدالسلام.