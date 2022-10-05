Advertisement

عربي-دولي

طائرات تغادر صنعاء.. وإتصال إيراني ـ أممي

Lebanon 24
05-10-2022 | 17:30
A-
A+
Doc-P-997513-638006065032209296.jpg
Doc-P-997513-638006065032209296.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رغم الفشل في تمديد الهدنة باليمن، واصل «طيران اليمنية»، أمس، رحلاته من مطار صنعاء الدولي، بينما دعا المبعوث الأممي الخاصّ لليمن هانس غروندبرغ جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس من أجل السماح للمناقشات الجارية بأن تؤتي ثمارها وتخرج اليمن من دوامة العنف واستعادة الهدنة التي انتهى سريانها الأحد الماضي.
Advertisement
وأفادت وكالة "مهر" الإيرانية بأن كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني أجرى اتصالات بغرودنبرغ ورئيس وفد الحوثيين للمفاوضات، محمد عبدالسلام.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:00 | 2022-10-06
00:50 | 2022-10-06
00:30 | 2022-10-06
00:15 | 2022-10-06
00:00 | 2022-10-06
23:26 | 2022-10-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website