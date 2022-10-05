Advertisement

عربي-دولي

روسيا تواجه معضلة القوات غير المدرّبة

Lebanon 24
05-10-2022 | 18:00
A-
A+
Doc-P-997520-638006088557991817.jpg
Doc-P-997520-638006088557991817.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تثير "التعبئة الجزئية" لدعم المجهود الحربي الروسي في أوكرانيا التساؤلات بشأن إمكانية تعامل الجيش مع هذه الأعداد الكبيرة من المجندين الجدد واستخدامهم بفعالية في الحرب.
ويقول محللون عسكريون غربيون إن موسكو تواجه معضلة في هذا الشأن، وفق تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال". وتتمثل المعضلة في أنه يمكن الزج سريعاً بالقوات غير المستعدة إلى الخطوط الأمامية لمحاولة وقف الخسائر، مع تأثير ضئيل على الأرجح على زخم الحرب.
Advertisement
وقد تنتظر روسيا حتى العام المقبل وترسل قوات مدربة ومجهزة بشكل أفضل يمكن أن تحدث فرقا في ساحة المعركة. ولكن بحلول ذلك الوقت، من الممكن أن تكون القوات الأوكرانية قد حصلت على مكاسب إضافية كبيرة.
وأعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويعو، قبل ايام، أن 200 ألف رجل دخلوا الجيش ضمن إطار حملة للتعبئة بدأت الشهر الماضي مع التقدم السريع للقوات الأوكرانية في الأراضي التي تحتلها موسكو.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:00 | 2022-10-06
00:50 | 2022-10-06
00:30 | 2022-10-06
00:15 | 2022-10-06
00:00 | 2022-10-06
23:26 | 2022-10-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website