روسيا تواجه معضلة القوات غير المدرّبة

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تثير "التعبئة الجزئية" لدعم المجهود الحربي الروسي في أوكرانيا التساؤلات بشأن إمكانية تعامل الجيش مع هذه الأعداد الكبيرة من المجندين الجدد واستخدامهم بفعالية في الحرب.ويقول محللون عسكريون غربيون إن موسكو تواجه معضلة في هذا الشأن، وفق تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال". وتتمثل المعضلة في أنه يمكن الزج سريعاً بالقوات غير المستعدة إلى الخطوط الأمامية لمحاولة وقف الخسائر، مع تأثير ضئيل على الأرجح على زخم الحرب.وقد تنتظر روسيا حتى العام المقبل وترسل قوات مدربة ومجهزة بشكل أفضل يمكن أن تحدث فرقا في ساحة المعركة. ولكن بحلول ذلك الوقت، من الممكن أن تكون القوات الأوكرانية قد حصلت على مكاسب إضافية كبيرة.وأعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويعو، قبل ايام، أن 200 ألف رجل دخلوا الجيش ضمن إطار حملة للتعبئة بدأت الشهر الماضي مع التقدم السريع للقوات الأوكرانية في الأراضي التي تحتلها موسكو.