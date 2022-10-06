بوتين يرقي قديروف إلى رتبة جنرال

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قال الزعيم الشيشاني رمضان قديروف، حليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء إنه رُقي إلى رتبة رفيعة في الجيش الروسي.وصرح الرئيس الشيشاني البالغ 46 عامًا - وهو أحد أكثر الأصوات التي تدعم صراحة في روسيا الهجوم على أوكرانيا - أنه "شرف كبير" بالنسبة له.ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن قديروف الذي يحكم الشيشان إن بوتين أبلغه "شخصياً" بالقرار.