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عربي-دولي

بوتين يرقي قديروف إلى رتبة جنرال

Lebanon 24
06-10-2022 | 00:30
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قال الزعيم الشيشاني رمضان قديروف، حليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء إنه رُقي إلى رتبة رفيعة في الجيش الروسي.

وصرح الرئيس الشيشاني البالغ 46 عامًا - وهو أحد أكثر الأصوات التي تدعم صراحة في روسيا الهجوم على أوكرانيا - أنه "شرف كبير" بالنسبة له.
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ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن قديروف الذي يحكم الشيشان إن بوتين أبلغه "شخصياً" بالقرار.
وأضاف على تلغرام "منحني رئيس روسيا رتبة كولونيل جنرال (...) هذه ترقية بالنسبة لي". والرتبة هي الثالثة في سلسلة الرتب العسكرية الروسية.
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