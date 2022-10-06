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زيلينسكي: استعدنا بلدات في خيرسون.. والهجوم المضاد مستمر

Lebanon 24
06-10-2022 | 01:00
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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن قواته استعادت ثلاث قرى في منطقة خيرسون الجنوبية من القوات الروسية.

وأضاف في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي مساء الأربعاء، أنه "تم تحرير نوفوفوسكريسنسكي ونوفوغريغوريفكا وبيتروبافليفكا (...) في الساعات الـ24 الأخيرة"، مؤكداً أن الهجوم المضاد "مستمر".
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في السياق ذاته، قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة لوغانسك بشرق أوكرانيا الأربعاء إن قوات بلاده سيطرت على ست قرى وبلدات كانت تحت سيطرة روسيا.

ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية عن رئيس الإدارة سيرغي هايداي إنه لا يمكن الكشف عن أسماء هذه المناطق لأنه "بمجرد أن نكشف عن أسمائها تبدأ القوات الروسية المحتلة في تكثيف قصفها على تلك القرى والبلدات الصغيرة".
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