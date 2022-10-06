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بلينكن: نعمل عن كثب مع السعودية لمحاولة تمديد هدنة اليمن

Lebanon 24
06-10-2022 | 01:30
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أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة تعمل عن كثب مع المملكة العربية السعودية لمحاولة تمديد الهدنة في اليمن.

جاءت تصريحات بلينكن في مؤتمر صحافي مشترك مع وزيرة خارجية تشيلي أنتونيا أوريخولا، بحسب ما نقلت وزارة الخارجية الأميركية.
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أتى ذلك فيما حمل المبعوث الأميركي تيم لندركنغ ميليشيات الحوثية مسؤولية عرقلة تمديد الهدنة الأممية في البلاد، مؤكداً في تصريحات، أمس الأربعاء، أن الحوثيين فرضوا شروطا غير مقبولة، من بينها دفع رواتب مقاتليهم أولاً.

كما شدد على أن الخيار واضح، فإما العودة إلى الهدنة أن الاستمرار في الحرب. وأوضح أن الأمم المتحدة لا تزال منخرطة في العملية السلمية والقنوات لا تزال مفتوحة من أجل السعي إلى وقف النار مجدداً.

وختم مشددا على أن الهدنة أدت إلى خفض ضحايا الحرب 60 بالمئة، وساهمت في فتح مطار صنعاء، وإعادة الرحلات من العاصمة اليمنية إلى القاهرة وعمان، وسمحت لليمنيين بالعلاج في الخارج.
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