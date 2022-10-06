رئيس كوريا الجنوبية يتعهد بحماية بلاده بعد صواريخ بيونغيانغ

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تعهد الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول، اليوم الخميس، بحماية سلامة الأمة من خلال التحالف القوي مع الولايات المتحدة والعلاقات الثلاثية مع كل من الولايات المتحدة واليابان.وجاء تعهد رئيس كوريا الجنوبية بعدما أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين جديدين في وقت سابق من اليوم الخميس، وفق ما نقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.وقال يون سيوك-يول، للصحفيين: "أعلم أن الناس يشعرون بالقلق، ولكن حكومتنا ستهتم بحياة المواطنين وسلامتهم من خلال تحالفنا القوي مع الولايات المتحدة والتعاون الأمني بيننا وبين الولايات المتحدة واليابان".وأشار الرئيس الكوري الجنوبي أيضا إلى إطلاق كوريا الشمالية الصاروخ الباليستي متوسط المدى الثلاثاء الماضي، قائلا إن جزيرة غوام الأميركية كانت ضمن نطاقه، بهدف "ضرب الأصول الاستراتيجية التي سيتم نشرها في شبه الجزيرة الكورية" في حالة طوارئ.