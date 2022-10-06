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عربي-دولي
ما هي أكثر الكلمات التي تستخدمها رئيسة وزراء بريطانيا؟
Lebanon 24
06-10-2022
|
04:00
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أكملت ليز تراس شهرا واحدا في منصب رئيس وزراء بريطانيا، ورغم أن المدة تعد قصيرة نسبيا إلا أنها كانت حافلة بالأحداث على صعيد السياستين الداخلية والخارجية.
وتولت تراس رئاسة الحكومة البريطانية في 6 أيلول الماضي، خلفا لـبوريس جونسون، وبعد يومين توفيت ملكة البلاد إليزابيث الثانية.
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وطغى هذا الحدث على أولويات تراس، التي كانت تركز على الجانب الاقتصادي وخصوصا تخفيض الضرائب، ثم جاءت قمة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث شاركت فيها رئيسة الوزراء البريطانية.
وفي 5 تشرين الأول الجاري، ألقت تراس كلمة في مؤتمر حزب المحافظين، في حدث جاء بعيد تعرضها لنكسة اقتصادية.
وكانت أكثر 3 كلمات استخدمتها ليز تراس هي: النمو، وبريطانيا، والشعب، وربما لم يكن مفاجئا التركيز على هذه الكلمات في الخطاب إذ ركزت فيه تراس على خططها الاقتصادية.
وعادة ما تعبر الكلمات الأكثر تكرارا على أولويات السياسي، واستخدمت ليز تراس هذه الكلمات مرارا خلال الشهر الأخير.
وكانت من بين الكلمات التي حلت في المرتبة الثانية: الطاقة، والأصدقاء، ونحتاج، ونعرف.
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