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عربي-دولي

استمرار المعارك الروسية الأوكرانية.. قصف يطال زابوريجيا ويشعل حرائق

Lebanon 24
06-10-2022 | 04:30
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تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، اليوم الخميس، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وضرب مواقع القوات الأوكرانية، فيما تدفع القوات الأوكرانية باتجاه استعادة المدن التي سيطرت عليها موسكو.
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وفي آخر التطورات، قال أولكسندر ستاروخ حاكم منطقة زابوريجيا الأوكرانية، في وقت مبكر اليوم الخميس، إن القصف الذي استهدف المنطقة أثناء الليل وتسبب في تهدم أو تدمير عدة مبان سكنية أدى أيضا إلى اندلاع حرائق ووقوع إصابات.

وكتب ستاروخ على تطبيق "تليغرام": "نتيجة للقصف، اندلعت حرائق في المدينة". وأضاف "هناك ضحايا محتملون. عمال الانقاذ ينتشلون بالفعل الناس من تحت الانقاض".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أكد أنّ قوّاته تمكّنت من استعادة قرى عديدة ممّا يسمّى بـ"مناطق الاستفتاء المزيّف في خيرسون".
الرئيس الأوكراني أشار إلى أن روسيا مسؤولة عن أفعالها، وستتم محاسبتها أمام المحكمة الأوكرانية والقانون الدولي.

وبعد إعلان الرئيس الأوكراني أن جيشه حقق تقدمًا "سريعا وقويا" في الجنوب واستعاد "عشرات" البلدات من الروس في الشرق، أكدت وزارة الدفاع البريطانية بدورها تحقيق كييف تقدما ملموسا.

وميدانيا، قال حاكم منطقة كييف إنّ ستَّ طائرات مسيّرة ضربت مبنىً في بيلا تسيركفا الواقعة على بعد نحو 75 كيلومتراً جنوبي العاصمة كييف.
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